Вице-премьер Молдавии рассказал о цене на газ после контракта с «Газпромом»

Цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может опуститься до $400 за тыс. куб. м в декабре. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

«Тариф на газ для населения вырастет после заключения контракта на поставки газа с «Газпромом». Однако нам удалось добиться выгодной для нашей страны цены на газ — в декабре она опустится ниже $400 за тыс. куб. м, в ноябре цена составляет $450, хотя рыночная цена сейчас в среднем составляет $900-940», — сказал он в ходе пресс-конференции, не уточнив на насколько вырастут тарифы для населения.

Кроме того, он отметил, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.

«Правительства Молдавии и России до конца 2022 года планируют подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Частью соглашений станет сохранение статуса компании «Молдовагаз» как акционерного общества, чтобы не допустить реорганизации предприятия», — заявил Спыну.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона считает продление контракта по поставке газа в Молдавию взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.