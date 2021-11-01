Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Общество
В Ленобласти разрешат привитым иностранными вакцинами посещать театры и музеи
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября
Сюжет:

Вице-премьер Молдавии рассказал о цене на газ после контракта с «Газпромом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может опуститься до $400 за тыс. куб. м в декабре. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Спасение строптивой: как Россия и Молдавия договаривались о поставках газа
Эксперты полагают, что стороны нашли компромисс не только по долгу, но и по формуле цены

«Тариф на газ для населения вырастет после заключения контракта на поставки газа с «Газпромом». Однако нам удалось добиться выгодной для нашей страны цены на газ — в декабре она опустится ниже $400 за тыс. куб. м, в ноябре цена составляет $450, хотя рыночная цена сейчас в среднем составляет $900-940», — сказал он в ходе пресс-конференции, не уточнив на насколько вырастут тарифы для населения.

Кроме того, он отметил, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.

«Правительства Молдавии и России до конца 2022 года планируют подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Частью соглашений станет сохранение статуса компании «Молдовагаз» как акционерного общества, чтобы не допустить реорганизации предприятия», — заявил Спыну.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона считает продление контракта по поставке газа в Молдавию взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021