Блумберг: в США считают, что Россия готовит атаку на Украину из Крыма и Белоруссии

Американская разведка заявила о том, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года. Об этом в европейском разделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, действия начнутся сразу с трех направлений — со стороны Крыма, материка и через территорию Белоруссии.

По данным агентства, Вашингтон уже поделился с европейскими союзниками своими разведданными. Так, на картах, представленных США, якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к «вторжению на Украину». Кроме того, уточняется, что Москва якобы призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

На позициях, с которых произойдет атака на Украину, якобы находится половина тактических групп. Войска «подготовлены к потенциально длительной оккупации», говорится в публикации.

В этот же день Служба внешней разведки (СВР) заявила, что Госдепартамент Соединенных Штатов распространяет заведомо ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для последующего военного вторжения на Украину. Отмечалось, что ведомство через дипломатические каналы доводит до своих союзников и партнеров ложную информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы угроза нападения России на Украину нарастает с приближением холодов. До этого газета The New York Times сообщала, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Ранее в ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе страны для максимального повышения ставок в предстоящих политических переговорах.

12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности некоторыми «нерегулярными действиями» вооруженных сил России на границе с Украиной. 8 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать «вызывающие обеспокоенность» перемещения Россией военных подразделений у границы с Украиной, и призвал раскрыть их цель.