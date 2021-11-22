Главврача сахалинской больницы подозревают в незаконной продаже QR-кодов

Главврач больницы на Сахалине подозревается в продаже QR-кодов. По версии регионального МВД, медик поручал своим сотрудникам включать в реестр вакцинированных граждан — лиц, которые на самом деле не делали прививку от COVID-19. При этом неиспользованные ампулы с вакциной от COVID-19 просто уничтожались, сообщает телеканал «Известия». Поддельные QR-коды могли получить более 50 человек. Главврачу Южно-Сахалинской больницы грозит до четырех лет тюрьмы.

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