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В бундестаге усомнились в словах Кулебы о влиянии Украины на задержку СП-2

Депутат бундестага Гердт: заявление Кулебы о влиянии Киева на задержку СП-2 сильно преувеличено
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Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о влиянии Киева на задержку ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» сильно преувеличено. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации «Северного потока – 2», в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено. Украину допустили к диалогу по сертификации, поскольку она <…> она транзитная страна, ничего в этом необычного нет. Остальное — это всё «хотелки» и попытки сделать себя важным», — сказал он.

По мнению немецкого политика, в приостановке сертификации другие причины, а именно влияние США и желание Вашингтона продвинуть свой газ на рынке. Гердт подчеркнул, что это конкурентная борьба между двумя большими газовыми державами, а роль Украины в данном случае скорее третьестепенная.

Накануне Кулеба заявил, что задержка ввода в эксплуатацию СП-2 является заслугой Украины. Он подчеркнул, что Киев вместе со своими партнерами существенно затормозил реализацию проекта. Также по словам украинского министра, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза считают, что для «Северного потока – 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза. В свою очередь, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек назвал это решение политическим маневром.

При этом 15 ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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