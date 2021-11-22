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Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) и ряд стран Евросоюза (ЕС) считают, что для газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) не должно быть никаких исключений из европейского законодательства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 21 ноября.

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«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что «Северный поток — 2» должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить «Северный поток — 2» в северное оружие», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Министр добавил, что Украина и ее партнеры из Европы существенно затормозили реализацию СП-2, тем самым якобы выиграв много времени «для лучших условий по противостоянию» РФ.

«Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для «Северного потока — 2». Но мы настаиваем, что исключений быть не должно», — подчеркнул Кулеба.

Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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