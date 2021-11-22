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Поколение Сибири: как восстановить привлекательность сибирских регионов для жителей и бизнеса

Вокруг путей развития востока страны разгорается общественная дискуссия
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Все чаще и чаще от руководства страны и экспертного сообщества звучат идеи развития Сибири, богатой ресурсами, но теряющей население, что вкупе с другими проблемами тормозит ее развитие. Как повысить привлекательность территорий для местных жителей, единого мнения нет. Однако в том, что госпрограмма социально-экономического развития «кладовой России» необходима, мало кто сомневается. В подробностях проблемы и вариантах ее решения разбирались «Известия».

В высших эшелонах власти идея комплексного развития Сибири возникла не вчера, но в топ новостной повестки она попала не так давно. В начале августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его словам, речь идет о трех-пяти крупных городах с населением до 1 млн человек.

Шойгу предположил, что центры могут быть построены в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — отметил он в интервью РБК.

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Он предложил создание на территории субъектов отдельных кластеров — промышленных и научно-технологических. Так, на пространстве между Красноярском и Братском могут возникнуть промышленный центр «Медь и электротехника», а также кластер «Технологическая долина», занимающийся производством продукции высоких переделов по переработке алюминия. В районе Канска мог бы появиться центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, в районе Лесосибирска — «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов, а на юге Сибири (Хакасия, Тува) — центр высокого передела коксующегося угля.

Идею Шойгу о постройке новых мегаполисов поддержала вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко. А в конце августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и соответствующим образом оформить предложения по развитию Сибири, озвученные главой Минобороны. Все это стало свидетельством повышенного интереса к проекту высшего руководства власти.

Привлечение ресурсов

На днях к полемике вокруг необходимости развития макрорегиона присоединился основатель российских компаний En+ и «Русал» Олег Дерипаска. Выступая на Столыпинском форуме в Москве, он вновь поднял «сибирский вопрос», однако в отличие от министра обороны больше говорил о создании экономических стимулов для привлечения ресурсов на восток страны.

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«Без долгового рынка, без ипотеки, без инфраструктурных облигаций для регионов, для муниципалитетов, без возможности учета облигаций крупных компаний, без расширения ломбардного списка это невозможно», — сообщил бизнесмен. Он обратил внимание на осторожность регулятора в лице ЦБ, который считает, что такие действия могут подтолкнуть инфляцию. «А может, и не может», — парировал Дерипаска.

Льготная ипотека, по мнению Дерипаски, должна стать доступной «с точки зрения доходов» в регионах. В качестве примера он привел программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке под 2% годовых. Бизнесмен подчеркнул, что пузырь от дешевой ипотеки возникнет, если подобные программы будут действовать пять-семь лет, а за «за два квартала» таких последствий для рынка не будет. Для привлечения средств на строительство жилья и инфраструктуры он призвал активнее выпускать облигации, в том числе инфраструктурные.

Отдельно он затронул тему создания рабочих мест в регионах и перерабатывающих производств. «Чтобы мы не везли туда сырье через всю страну по железной дороге, которая едет со скоростью паровоза концасередины прошлого века», — отметил предприниматель. Сейчас скорость перемещения грузов на Транссибирской магистрали составляет 3337,5 км/ч, что в 1,21,8 раза ниже, чем в Германии, США или Китае. Общая протяженность участков с критическим уровнем загрузки (более 90%) на Транссибе составляет 3720 км, или более 50% длины маршрута.

По словам предпринимателя, есть пример Канады, основное население которой живет в 100-мильной зоне от границы США и зависит от американского экономического цикла «и перерабатывающих производств. «Меня очень беспокоит ситуация в Сибири. Мы упускаем серьезные возможности. У нас, на секундочку, по периметру Дальнего Востока и Сибири в этом году со стороны Китая, Кореи и Японии спрос не меньше. Но население из Сибири утекает», — сказал Дерипаска.

Справка «Известий»

По уровню развития социальной инфраструктуры многие регионы Сибири отстают от среднероссийских показателей. По данным InfraOne, индексы развития социальной инфраструктуры (оцениваются по обеспеченности населения местами в детских садах, лечебных и образовательных учреждениях, а также доступности спортивных объектов) в республиках Тыва, Алтай, Хакасия, Иркутской и Новосибирской областях ниже, чем в среднем по стране. В среднем за 2011–2019 годы миграционный отток населения Сибирского ФО составил около 37 тыс. человек в год.

Пути развития

Идеи «реанимации» огромного куска страны, прозвучавшие с высоких трибун, стали активно обсуждаться экспертным сообществом. Развитие Сибири необходимость, высказал убеждение сенатор и политик Андрей Чернышев. Природные ресурсы, уникальное транзитное положение между Европой и Азией, геополитическая важность региона — об этом всегда много говорилось, но до конкретных планов и действий, как в случае с Дальним Востоком или Арктической зоной, доходило редко, замечает эксперт.

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«Очень важно, что сейчас на столь высоком уровне не просто поставлен вопрос, а есть конкретные предложения, как нам развивать Сибирь. В первую очередь речь идет об Ангаро-Енисейском макрорегионе, который включает в себя пять субъектов Федерации. Огромные площади, огромные богатства, но валовый региональный продукт почти в 4 раза меньше, чем в Москве. Конечно, это говорит о том, что потенциал территории пока не раскрыт», — подчеркивает Чернышев.
Эксперт также обращает внимание на тот факт, что предложение Сергея Шойгу о строительстве новых городов и производств опирается еще на советские планы, к которым стоит вернуться.

Иркутский политолог Владислав Шиндяев считает, что внимание следует уделить восстановлению крупных производств, большинство из которых после распада Советского Союза развалилось, а на месте заводов теперь действуют торговые центры. «Как жителю Иркутска и патриоту этого города для меня главное — это развитие экономики Иркутской области и соседних районов, — говорит эксперт. — У нас в городе было достаточно много крупных, значимых для страны предприятий, из которых сохранилось только одно».

Конечно, говорит он, если говорить о развитии промышленности, то сегодня этот вопрос плотно увязан с экологической повесткой. «Но почему бы не развивать пригороды, создавать кластеры и крупные логистические и промышленные центры на прилегающих к существующим городам территориях?» добавил эксперт в разговоре с «Известиями».

Справка «Известий»

В проведенном в сентябре опросе «безусловную готовность» переселиться на новое место жительства выразили 7% жителей России и 16% сибиряков, такие данные приводили «РИА Новости». Еще 41% сообщил, что готов пойти на это при определенных условиях. При этом 51% респондентов заявил, что не хочет жить в таких городах; в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — так ответили по 60%, а в самой Сибири — только 32%. Чаще всего россияне готовы переехать, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас (29%). Порядка 12% опрошенных привлекают подъемные свыше 1 млн рублей, 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой инфраструктуре.

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, преобладают плохой климат (44%), слишком далекое географическое положение (31%) и категорическое нежелание менять нынешнее место жительства (28%). В целом одобряют идею 40% респондентов, поскольку это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый считает, что это будет напрасной тратой больших сумм денег. Около 23% россиян не слышали об этом предложении, 10% относятся к нему безразлично.

Сила Сибири

В целом эксперты уверены, что для восстановления оттока сибиряков в центральные и южные регионы страны нужна проработка целой программы с набором целей, таких как создание комфортной городской среды и достойного уровня жизни для граждан, возможности профессионального и карьерного роста, развития инфраструктуры.

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Остановить миграционный отток и повернуть его вспять должны финансовые стимулы достойные зарплаты, северные надбавки, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Сейчас высокий уровень зарплат мы видим в нефтяных субъектах — в так называемой матрешке Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Но повышать уровень доходов населения нужно и в других регионах Сибири — в Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае.

«Также нужно модернизировать существующие аэропорты, выделить дотации авиакомпаниям, которые занимаются межрегиональными перевозками, чтобы между крупными городами Сибири появилось прямое авиасообщение с доступными тарифами и люди смогли быстро и недорого летать из точки А в точку Б», — добавляет Бондаренко. Региональным перевозчикам нужно обновлять авиапарк, который сейчас в основном представлен старыми бортами, и без участия государства эту инфраструктурную проблему не решить.

В таком случае можно существенно изменять миграционные потоки и плотность населения сибирских городов начнет стремительно расти, рассуждает Олег Бондаренко. А там, где население будет расти и получать высокие доходы, будет стремительно развиваться малое и среднее предпринимательство. Стимулы для вложения в регионы должен получить и крупный бизнес. Например, чтобы сделать территории инвестиционно привлекательными, возможно, следует масштабировать пример создания особых экономических зон со льготным налоговым режимом, добавляет Бондаренко.

«Сибирь имеет стратегически важное для страны расположение с точки зрения транспортных путей, территория богата природными ресурсами, здесь проживает многонациональное и многоконфессиональное население. Во времена Советского Союза это пространство активно развивалось за счет привлечения людских ресурсов, строительства промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. После развала страны многие экономические связи распались, но потенциал региона никуда не исчез, и его необходимо реализовывать», — резюмировал в разговоре с «Известиями» иркутский Владислав Шиндяев.

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