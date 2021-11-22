Поколение Сибири: как восстановить привлекательность сибирских регионов для жителей и бизнеса

Все чаще и чаще от руководства страны и экспертного сообщества звучат идеи развития Сибири, богатой ресурсами, но теряющей население, что вкупе с другими проблемами тормозит ее развитие. Как повысить привлекательность территорий для местных жителей, единого мнения нет. Однако в том, что госпрограмма социально-экономического развития «кладовой России» необходима, мало кто сомневается. В подробностях проблемы и вариантах ее решения разбирались «Известия».



В высших эшелонах власти идея комплексного развития Сибири возникла не вчера, но в топ новостной повестки она попала не так давно. В начале августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его словам, речь идет о трех-пяти крупных городах с населением до 1 млн человек.

Шойгу предположил, что центры могут быть построены в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — отметил он в интервью РБК.

Он предложил создание на территории субъектов отдельных кластеров — промышленных и научно-технологических. Так, на пространстве между Красноярском и Братском могут возникнуть промышленный центр «Медь и электротехника», а также кластер «Технологическая долина», занимающийся производством продукции высоких переделов по переработке алюминия. В районе Канска мог бы появиться центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, в районе Лесосибирска — «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов, а на юге Сибири (Хакасия, Тува) — центр высокого передела коксующегося угля.

Идею Шойгу о постройке новых мегаполисов поддержала вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко. А в конце августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и соответствующим образом оформить предложения по развитию Сибири, озвученные главой Минобороны. Все это стало свидетельством повышенного интереса к проекту высшего руководства власти.

Привлечение ресурсов

На днях к полемике вокруг необходимости развития макрорегиона присоединился основатель российских компаний En+ и «Русал» Олег Дерипаска. Выступая на Столыпинском форуме в Москве, он вновь поднял «сибирский вопрос», однако в отличие от министра обороны больше говорил о создании экономических стимулов для привлечения ресурсов на восток страны.

«Без долгового рынка, без ипотеки, без инфраструктурных облигаций для регионов, для муниципалитетов, без возможности учета облигаций крупных компаний, без расширения ломбардного списка это невозможно», — сообщил бизнесмен. Он обратил внимание на осторожность регулятора в лице ЦБ, который считает, что такие действия могут подтолкнуть инфляцию. «А может, и не может», — парировал Дерипаска.

Льготная ипотека, по мнению Дерипаски, должна стать доступной «с точки зрения доходов» в регионах. В качестве примера он привел программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке под 2% годовых. Бизнесмен подчеркнул, что пузырь от дешевой ипотеки возникнет, если подобные программы будут действовать пять-семь лет, а за «за два квартала» таких последствий для рынка не будет. Для привлечения средств на строительство жилья и инфраструктуры он призвал активнее выпускать облигации, в том числе инфраструктурные.

Отдельно он затронул тему создания рабочих мест в регионах и перерабатывающих производств. «Чтобы мы не везли туда сырье через всю страну по железной дороге, которая едет со скоростью паровоза конца – середины прошлого века», — отметил предприниматель. Сейчас скорость перемещения грузов на Транссибирской магистрали составляет 33 – 37,5 км/ч, что в 1,2 – 1,8 раза ниже, чем в Германии, США или Китае. Общая протяженность участков с критическим уровнем загрузки (более 90%) на Транссибе составляет 3720 км, или более 50% длины маршрута.

По словам предпринимателя, есть пример Канады, основное население которой живет в 100-мильной зоне от границы США и зависит от американского экономического цикла «и перерабатывающих производств. «Меня очень беспокоит ситуация в Сибири. Мы упускаем серьезные возможности. У нас, на секундочку, по периметру Дальнего Востока и Сибири в этом году со стороны Китая, Кореи и Японии спрос не меньше. Но население из Сибири утекает», — сказал Дерипаска.

Справка «Известий» По уровню развития социальной инфраструктуры многие регионы Сибири отстают от среднероссийских показателей. По данным InfraOne, индексы развития социальной инфраструктуры (оцениваются по обеспеченности населения местами в детских садах, лечебных и образовательных учреждениях, а также доступности спортивных объектов) в республиках Тыва, Алтай, Хакасия, Иркутской и Новосибирской областях ниже, чем в среднем по стране. В среднем за 2011–2019 годы миграционный отток населения Сибирского ФО составил около 37 тыс. человек в год.

Пути развития

Идеи «реанимации» огромного куска страны, прозвучавшие с высоких трибун, стали активно обсуждаться экспертным сообществом. Развитие Сибири — необходимость, высказал убеждение сенатор и политик Андрей Чернышев. Природные ресурсы, уникальное транзитное положение между Европой и Азией, геополитическая важность региона — об этом всегда много говорилось, но до конкретных планов и действий, как в случае с Дальним Востоком или Арктической зоной, доходило редко, замечает эксперт.

«Очень важно, что сейчас на столь высоком уровне не просто поставлен вопрос, а есть конкретные предложения, как нам развивать Сибирь. В первую очередь речь идет об Ангаро-Енисейском макрорегионе, который включает в себя пять субъектов Федерации. Огромные площади, огромные богатства, но валовый региональный продукт почти в 4 раза меньше, чем в Москве. Конечно, это говорит о том, что потенциал территории пока не раскрыт», — подчеркивает Чернышев.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что предложение Сергея Шойгу о строительстве новых городов и производств опирается еще на советские планы, к которым стоит вернуться.

Иркутский политолог Владислав Шиндяев считает, что внимание следует уделить восстановлению крупных производств, большинство из которых после распада Советского Союза развалилось, а на месте заводов теперь действуют торговые центры. «Как жителю Иркутска и патриоту этого города для меня главное — это развитие экономики Иркутской области и соседних районов, — говорит эксперт. — У нас в городе было достаточно много крупных, значимых для страны предприятий, из которых сохранилось только одно».

Конечно, говорит он, если говорить о развитии промышленности, то сегодня этот вопрос плотно увязан с экологической повесткой. «Но почему бы не развивать пригороды, создавать кластеры и крупные логистические и промышленные центры на прилегающих к существующим городам территориях?» — добавил эксперт в разговоре с «Известиями».

Справка «Известий» В проведенном в сентябре опросе «безусловную готовность» переселиться на новое место жительства выразили 7% жителей России и 16% сибиряков, такие данные приводили «РИА Новости». Еще 41% сообщил, что готов пойти на это при определенных условиях. При этом 51% респондентов заявил, что не хочет жить в таких городах; в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — так ответили по 60%, а в самой Сибири — только 32%. Чаще всего россияне готовы переехать, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас (29%). Порядка 12% опрошенных привлекают подъемные свыше 1 млн рублей, 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой инфраструктуре. Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, преобладают плохой климат (44%), слишком далекое географическое положение (31%) и категорическое нежелание менять нынешнее место жительства (28%). В целом одобряют идею 40% респондентов, поскольку это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый считает, что это будет напрасной тратой больших сумм денег. Около 23% россиян не слышали об этом предложении, 10% относятся к нему безразлично.

Сила Сибири

В целом эксперты уверены, что для восстановления оттока сибиряков в центральные и южные регионы страны нужна проработка целой программы с набором целей, таких как создание комфортной городской среды и достойного уровня жизни для граждан, возможности профессионального и карьерного роста, развития инфраструктуры.

Остановить миграционный отток и повернуть его вспять должны финансовые стимулы — достойные зарплаты, северные надбавки, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Сейчас высокий уровень зарплат мы видим в нефтяных субъектах — в так называемой матрешке — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Но повышать уровень доходов населения нужно и в других регионах Сибири — в Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае.

«Также нужно модернизировать существующие аэропорты, выделить дотации авиакомпаниям, которые занимаются межрегиональными перевозками, чтобы между крупными городами Сибири появилось прямое авиасообщение с доступными тарифами и люди смогли быстро и недорого летать из точки А в точку Б», — добавляет Бондаренко. Региональным перевозчикам нужно обновлять авиапарк, который сейчас в основном представлен старыми бортами, и без участия государства эту инфраструктурную проблему не решить.

В таком случае можно существенно изменять миграционные потоки и плотность населения сибирских городов начнет стремительно расти, рассуждает Олег Бондаренко. А там, где население будет расти и получать высокие доходы, будет стремительно развиваться малое и среднее предпринимательство. Стимулы для вложения в регионы должен получить и крупный бизнес. Например, чтобы сделать территории инвестиционно привлекательными, возможно, следует масштабировать пример создания особых экономических зон со льготным налоговым режимом, добавляет Бондаренко.

«Сибирь имеет стратегически важное для страны расположение с точки зрения транспортных путей, территория богата природными ресурсами, здесь проживает многонациональное и многоконфессиональное население. Во времена Советского Союза это пространство активно развивалось за счет привлечения людских ресурсов, строительства промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. После развала страны многие экономические связи распались, но потенциал региона никуда не исчез, и его необходимо реализовывать», — резюмировал в разговоре с «Известиями» иркутский Владислав Шиндяев.