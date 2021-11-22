В Центре Гамалеи рассказали о вакцине от COVID-19 действием в 5-10 лет

Вакцина от COVID-19, длительность защиты которой сохранится 5–10 лет, зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, уверен директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Срок действия «Спутник V» против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости, очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить», — объяснил специалист сроки защитного действия вакцины в беседе с «РИА Новости» 22 ноября.

Гинцбург добавил, что последующие разработки вакцин зависят от эволюции патогенов, с которыми придется бороться вакцинам.

Ранее японский генетик сообщил о самоликвидации штамма «Дельта», который не смог сам себя скопировать из-за ошибок в геноме и перестал существовать. Так ученый объяснил резкое снижение случаев заболевания в стране через три месяца рекордных показателей.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.