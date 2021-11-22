Эксперты рассказали про украинскую слежку в соцсетях

Пограничники Украины могут использовать нейросеть, чтобы отслеживать контент с тегами из Крыма и заносить посетивших полуостров россиян в черный список с запретом на въезд в страну. Об этом заявил криминалист Дмитрий Борощук.

«В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — пояснил эксперт.

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин добавил, что нужные данные Украина может получать и через соцсети. По его словам, те же фотографии содержат EXIF-метаданные и координаты, где был сделан снимок.

«Даже если таких данных у снимка нет, можно вычислить местоположение через триангулирование местности — это технически несложно рассчитать на основе рельефа, времени дня, по освещенности, зданиям, которые окружают. В этом нет ничего сверхъестественного», — рассказал он.

В свою очередь, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что украинская полиция централизованно занимается сбором данных россиян из социальных сетей, а в распоряжении их правоохранителей есть специальные программы и добровольные помощники.

Бедеров полагает, что этот софт сортирует посты, снимки и видеоролики по месту их создания. Он добавил, что системы бигдата-анализа, включая Maltego или IBM i2, могут ориентироваться в подобных объемах информации и составлять цельную картину из разных источников о каждом конкретном человеке. На руку Украине могут играть и фиксирующие геолокацию приложения для смартфонов.

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