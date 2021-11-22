Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Мир
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение

Эксперты рассказали про украинскую слежку в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пограничники Украины могут использовать нейросеть, чтобы отслеживать контент с тегами из Крыма и заносить посетивших полуостров россиян в черный список с запретом на въезд в страну. Об этом заявил криминалист Дмитрий Борощук.

СБУ объяснила включение Максима Галкина в черный список

«В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — пояснил эксперт.

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин добавил, что нужные данные Украина может получать и через соцсети. По его словам, те же фотографии содержат EXIF-метаданные и координаты, где был сделан снимок.

«Даже если таких данных у снимка нет, можно вычислить местоположение через триангулирование местности — это технически несложно рассчитать на основе рельефа, времени дня, по освещенности, зданиям, которые окружают. В этом нет ничего сверхъестественного», — рассказал он.

В свою очередь, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что украинская полиция централизованно занимается сбором данных россиян из социальных сетей, а в распоряжении их правоохранителей есть специальные программы и добровольные помощники.

Бедеров полагает, что этот софт сортирует посты, снимки и видеоролики по месту их создания. Он добавил, что системы бигдата-анализа, включая Maltego или IBM i2, могут ориентироваться в подобных объемах информации и составлять цельную картину из разных источников о каждом конкретном человеке. На руку Украине могут играть и фиксирующие геолокацию приложения для смартфонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вы не въезжаете: как Киев узнаёт о посещении Крыма россиянами»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021