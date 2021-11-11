СБУ объяснила включение Максима Галкина в черный список

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили попадание российского артиста Максима Галкина в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности» страны, тем, что он поддерживает так называемую временную оккупацию части территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

«Основанием для внесения Галкина в список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб Украине, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства и поддержке временной оккупации части Украины страной-агрессором», — сказано в сообщении от 10 ноября.

3 ноября министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в «черный список».

21 октября в рамках очередного расширения «черного списка» украинский минкульт запретил въезд в страну 13 деятелям артистам из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Впервые такой список Киев представил в августе 2015 года. В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым.