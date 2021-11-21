Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником V»

44-летняя латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро сделала прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом в воскресенье, 21 ноября, рассказала сама артистка.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V»... (Вакцинировалась. — Ред.) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — сказала Орейро в эфире НТВ.

Она отметила, что не собирается вакцинироваться другим препаратом в дальнейшем.

25 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Орейро гражданство РФ. Официальная церемония прошла в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Певица прочла присягу на русском и испанском языках.

29 октября экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». По его словам, решение о вакцинации он принял, несмотря на то, что у него всё ещё есть антитела к COVID-19. «Спутник V» — самая эффективная и безопасная вакцина, подчеркнул политик.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков 9 ноября назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом для ревакцинации. Он пояснил, что ревакцинация от коронавируса может проходить любым зарегистрированной российской вакциной от COVID-19.

8 ноября ученые Казанского федерального университета сообщили о формировании Т-клеточного иммунитета после вакцинации. По их данным, даже одна доза вакцины «Спутник V» способна обеспечить защиту от инфекции, вторая доза, при этом, ее усиливает. Иммунный ответ в этом случае включает в себя не только выработку противовирусных антител, но и Т-клеточную защиту.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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