В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии

С января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом 20 ноября сообщила «Парламентская газета».

Изменения утверждены Министерством труда и соцзащиты. Согласно им, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим ЧС, смогут раньше установленной даты. Получатель для этого должен известить Пенсионный фонд (ПФР).

Также получающий пенсию гражданин сможет вносить уточнения в заявление о доставке, а пенсию умершего смогут получить его законные наследники после направления заявления в ПФР.

Удержания из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, будут запрещены. Как уточнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в настоящее время из пенсий по судебным листам проводят удержания. Это станет невозможным в случае признания пенсионера банкротом.

Если накопительную пенсии получателю выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, то пенсионер вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору. Он будет получать начисления в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты с первого числа месяца, следующего за месяцем получения последней выплаты.

9 ноября сообщалось, что страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года станут назначать без заявлений со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС.

В сентябре в ПФР рассказали, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут получать ее вместо своей.

Весной в законодательство были внесены изменения, которые позволят с 1 января 2022 года назначать беззаявительно пенсию по инвалидности.