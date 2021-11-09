Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пнсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление не потребуется. Соответствующий законопроект разработал Минтруд и разместил его на портале проектов нормативно-правовых актов во вторник, 9 ноября.

Новость дополняется.