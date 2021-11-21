В Казани возбудили дело из-за продажи контрафакта после отравления метанолом

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Казани, который на протяжении последних восьми лет занимался розничной торговлей нелицензионным спиртом. Именно у него приобрели алкоголь студенты, отравившиеся метанолом в поселке Салмачи. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере»).

При этом, по сообщению ведомства, молодые люди так и не выпили приобретенный у него спирт, а по ошибке употребили содержащую метанол незамерзайку, которую они взяли из багажника автомобиля, пишет ТАСС.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 14 человек 1999–2003 годов рождения. Позже 19 ноября одна девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Четырех подозреваемых задержали.

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам.