Синоптики рассказали о погоде в столице 21 ноября
Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица и до 2 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, ночью ожидается похолодание — до -2 градусов.
На территории Московской области синоптики прогнозируют от -2 до +3 градусов в дневное время суток и до -4 градусов — в ночное.
Ожидается ветер западного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.
Накануне, 20 ноября, в Москве и Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега.
По прогнозу синоптиков, такого сильного снегопада не было в течение последних 73 лет. За день ожидали до четверти месячной нормы осадков. Спасатели всех региональных ГУ МЧС России в Центральном федеральном округе пребывали в режиме повышенной готовности.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 20 ноября был побит рекорд низкого атмосферного давления. Показания барометров опустились до 721,4 мм рт. ст.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал, что в ближайшие выходные москвичи станут свидетелями «барической пропасти», однако всего 10% граждан смогут прочувствовать подобные перепады атмосферного давления. Профессор рекомендовал метеозависимым людям соблюдать режим сна, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки и желательно посоветоваться с врачом насчет состояния здоровья.