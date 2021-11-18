Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад в субботу, 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, циклон будет сопровождаться резким падением до рекордных значений атмосферного давления, а, кроме того, мощнейшим за последние 73 года снегопадом с мокрым снегом.

Как уточнил Тишковец, атмосферное давление к 12.00 по мск времени в субботу упадет с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин — 716 мм рт. ст., что почти на 28-30 единиц ниже нормы.

При этом, как отмечает синоптик, уже на следующий день, в воскресенье, 21 ноября, оно резко подрастет до 731 мм рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.

По его словам, причиной этому станет ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Кроме скачков атмосферного давления этот циклон принесет аномальное количество осадков в Центральную Россию — до 25% от месячной нормы.

Также ожидается сильный ветер с порывами до 18-23 м/с.

Согласно метеостатистике, такого рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ (с 1948 года) лишь в 1954 (13,9 мм), 2004 (15,2 мм) и 2010 (10,5 мм) годах.

«То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», — подчеркнул Тишковец.

Также он сообщил, что этот снегопад приведет к формированию снежного покрова, который пролежит в Центральной России до весны. «Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков после приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 см. <…> Начнется преждевременное (на неделю раньше положенного по климату) формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — уточнил синоптик.

Ранее 18 ноября научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. По его словам, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам. Также Вильфанд отметил, что холодная погода прогнозируется и на Урале.