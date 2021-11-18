Прямой эфир
Мир
Россия впервые возглавила организацию «Объединенные города и местные власти»
Общество
Гинцбург назвал купивших сертификаты источником новых штаммов COVID-19
Происшествия
Полицейские спасли заблудившегося в тайге мужчину
Мир
В США в магазине застрелили рэпера Янга Дольфа
Мир
Нардеп из Украины назвал Крым разменной монетой после Евромайдана
Наука
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования
Общество
Россиян предупредили об аномально холодной погоде
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Экономика
Поставки iPhone в РФ приблизились к историческому максимуму
Мир
В Пентагоне заявили о непонимании действий России у границ Украины
Сюжет:

Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад в субботу, 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, циклон будет сопровождаться резким падением до рекордных значений атмосферного давления, а, кроме того, мощнейшим за последние 73 года снегопадом с мокрым снегом.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Как уточнил Тишковец, атмосферное давление к 12.00 по мск времени в субботу упадет с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин — 716 мм рт. ст., что почти на 28-30 единиц ниже нормы.

При этом, как отмечает синоптик, уже на следующий день, в воскресенье, 21 ноября, оно резко подрастет до 731 мм рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.

По его словам, причиной этому станет ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Кроме скачков атмосферного давления этот циклон принесет аномальное количество осадков в Центральную Россию — до 25% от месячной нормы.

Также ожидается сильный ветер с порывами до 18-23 м/с.

Согласно метеостатистике, такого рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ (с 1948 года) лишь в 1954 (13,9 мм), 2004 (15,2 мм) и 2010 (10,5 мм) годах.

«То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», — подчеркнул Тишковец.

Также он сообщил, что этот снегопад приведет к формированию снежного покрова, который пролежит в Центральной России до весны. «Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков после приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 см. <…> Начнется преждевременное (на неделю раньше положенного по климату) формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — уточнил синоптик.

Ранее 18 ноября научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. По его словам, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам. Также Вильфанд отметил, что холодная погода прогнозируется и на Урале.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021