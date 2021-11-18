Россиян предупредили об аномально холодной погоде

В ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура воздуха в указанных регионах приблизится к –30 градусам. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8–10 градусов. В Тюменской области прогнозируется до –27...–29 градусов, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — до –21...–23 градусов. На севере Томской области будет даже до –30 градусов», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что 18 и 19 ноября температура воздуха в Коми и НАО будет ниже нормы на 7–13 градусов и опустится до –28...–31 градуса.

Холодная погода прогнозируется и на Урале.

«В Свердловской, Челябинской областях, например, будет –20...–21 градус», — добавил эксперт.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в субботу, 20 ноября, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в субботу выпадет заметное количество осадков в Москве.