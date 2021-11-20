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Рекорд низкого атмосферного давления установлен в Москве в субботу

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В Москве в субботу, 20 ноября, был побит рекорд низкого атмосферного давления. Показания барометров опустились до 721,4 мм рт. ст., рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в столице к 09:00 показания показания приборов были на 0,4 мм рт. ст. ниже абсолютного рекорда этого дня (20 ноября), установленного в 2008 году.

«Добавлю, что абсолютный рекорд низкого атмосферного давления для всего ноября в столице составляет 709,0 мм ртутного столба, который был установлен 25 ноября 1973 года», — рассказал Тишковец в Instagram.

Специалисты говорят, что давление в городе и области продолжит снижаться. Итоговое значение рекорда станет известно позже.

Накануне врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал, что в ближайшие выходные москвичи станут свидетелями «барической пропасти», однако всего 10% граждан смогут прочувствовать подобные перепады атмосферного давления. Профессор рекомендовал метеозависимым людям соблюдать режим сна, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки и желательно посоветоваться с врачом насчет состояния здоровья.

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