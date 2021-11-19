Врач призвал москвичей приготовиться к «барической пропасти»

В ближайшие выходные москвичи станут свидетелями «барической пропасти», однако всего 10% граждан смогут прочувствовать подобные перепады атмосферного давления. Об этом рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», опубликованной в пятницу, 19 ноября.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 20 ноября выпадет до четверти месячной нормы осадков. По его словам, жителей Центральной России также ожидает «барическая пропасть». Атмосферное давление к 12:00 мск в субботу упадет с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин — 716 мм рт. ст.

«Большинство людей даже не заметит этого перепада. Надо быть внимательными только людям с метеочувствительностью, а их не так уж и много. Я думаю, таких людей несколько процентов, но уж точно не больше 10% по самому максимуму» — подчеркнул, в свою очередь, Конев.

Он добавил, что в основном к этому относятся психологические факторы, в том числе, впечатлительность женщин. Профессор рекомендовал метеозависимым людям соблюдать режим сна, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки и желательно посоветоваться с врачом насчет состояния здоровья.

При этом гражданам, у которых наблюдается гипотония (снижение артериального давления), также будет нелегко в этот период. Врач обратил внимание на то, что на подобные «барические пропасти» такие люди сильно реагируют.

Ранее в этот день пресс-служба МЧС России сообщила, что в связи с ожидающимся снегопадом спасателей всех региональных ГУ МЧС России в Центральном федеральном округе перевели в режим повышенной готовности. Отмечалось, что спасатели готовы оказать всю необходимую помощь населению в случае непогоды.