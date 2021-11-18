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Синоптик Тишковец спрогнозировал мощнейший снегопад и штормовой ветер 20 ноября в Москве

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Жителей Центральной России ожидают снегопад и штормовой ветер. В субботу, 20 ноября, выпадет до четверти месячной нормы осадков. Об этом 18 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Как написал синоптик в Instagram, циклон «Ульрих» принесет с собой аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет четверть от всего месячного объема. Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются очень редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в 1954 году (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010 году (10,5 мм).

Таким образом, в субботу в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса.

Кроме того, во второй половине дня субботы порывы ветра будут достигать штормовых 18–23 м/с.

Помимо прочего Тишковец рассказал, что Центральную Россию ожидает «барическая пропасть». Атмосферное давление к 12:00 мск в субботу упадет с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин — 716 мм рт. ст., это почти на 28–30 единиц ниже нормы. Вместе с тем уже в воскресенье давление возрастет до 731 мм рт. ст.

Ранее, 17 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столице установится предзимняя погода с температурой, «далеко не уходящей» от 0 градусов. В четверг, 18 ноября, в дневные часы ожидается 0…+1 градус, ночью же столбики термометров покажут –2…–1 градус. В ночь на пятницу, 19 ноября, не исключены осадки в виде снега. В выходные 20 и 21 ноября прогнозируется мокрый снег с дождем.

В тот же день синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве. Прирост осадков за сутки может составить до 15 мм. Вероятность подобного погодного сценария составляет 69–87%.

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