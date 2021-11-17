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Синоптик предупредил о «значительном похолодании» в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни.

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В беседе с RT в среду, 17 ноября, специалист отметил, что в столице установится предзимняя погода с температурой, «далеко не уходящей» от 0 градусов. В четверг, 18 ноября, в дневные часы ожидается до 0…+1 градуса, ночью же столбики термометров покажут –2…–1 градус. Преимущественно будет без осадков.

В ночь на пятницу, 19 ноября, не исключены осадки в виде снега.

«В последнее время стало привычно, что он идет ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация в пятницу, но более продолжительные осадки», — рассказал синоптик.

Шувалов отметил, что в выходные 20 и 21 ноября прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха в воскресенье составит 0…+2 градуса.

Специалист добавил, что довольно значительное похолодание и переход к снегу ожидаются в понедельник, 22 ноября, пишет «Москва 24».

Ранее 17 ноября синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве. Прирост осадков за сутки может составить до 15 мм. Вероятность подобного погодного сценария составляет 69–87%.

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