Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с ожидающимся снегопадом спасателей всех региональных ГУ МЧС России в Центральном федеральном округе перевели в режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила пресс-служба МЧС России.

В министерстве отметили, что из-за грядущего ухудшения погодных условий были созданы оперативные штабы. Также проведена проверка готовности к работе высокопроходимой техники, пишет RT.

«Из-за ожидающихся обильных осадков в виде снега на некоторых участках федеральных трасс может быть затруднено движение большегрузных автомобилей», — добавили в ведомстве.

Спасатели МЧС России готовы оказать всю необходимую помощь населению в случае непогоды.

Ранее 19 ноября коммунальные и аварийные службы Подмосковья привели в повышенную готовность из-за надвигающегося на регион снегопада. Как отмечает телеканал «360», особое внимание при подготовке к снегопаду специалисты уделили готовности мобильных электростанций, котельных, канализационно-насосного оборудования и автомобильной техники.

По прогнозу синоптиков, такого сильного снегопада, который должен обрушиться на Москву и Подмосковье, не было в течение последних 73 лет. Предполагается, что за день выпадет до четверти месячной нормы осадков.

В этот день жителей Москвы предупредили, что в субботу, 20 ноября, ожидаются осадки в виде снега и ветер порывами до 15–20 м/с.

18 ноября в нескольких регионах России провели проверку мобильных пунктов обогрева на автотрассах. Мобильные пункты обогрева будут развернуты на автотрассах для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров в условиях ЧС.