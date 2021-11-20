В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение будет действовать с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в области — с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья.

Москвичей и жителей центра Европейской России ожидает мокрый снег, сильный ветер, большое количество осадков, гололедица и налипание снега на провода.

Все службы комплекса городского хозяйства Москвы и коммунальные и аварийные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимся снегопадом находятся и спасатели всех региональных ГУ МЧС России в Центральном федеральном округе. В министерстве отметили, что из-за грядущего ухудшения погодных условий были созданы оперативные штабы. Также проведена проверка готовности к работе высокопроходимой техники.

По прогнозу синоптиков, такого сильного снегопада, который должен обрушиться на Москву и Подмосковье, не было в течение последних 73 лет. Предполагается, что за день выпадет до четверти месячной нормы осадков.

В этот день жителей Москвы предупредили, что в субботу, 20 ноября, ожидаются осадки в виде снега и ветер порывами до 15–20 м/с.

18 ноября в нескольких регионах России провели проверку мобильных пунктов обогрева на автотрассах. Мобильные пункты обогрева будут развернуты на автотрассах для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров в условиях ЧС.