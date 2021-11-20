Эстония начала установку временных заграждений на границе с РФ

Эстонские военные вместе с полицейскими и сотрудниками погранохраны республики начали строительство временных заграждений на границе с Россией. Об этом 19 ноября сообщила телерадиокорпорация ERR.

Ожидается, что в результате проведенных работ пограничный участок в сухом русле реки Нарва сделают более безопасным. Нужные для строительства материалы отправлены на границу 19 ноября вечером.

К вечеру 21 ноября планируется отремонтировать участок границы протяженностью 2,5 км. Он использовался для незаконных переходов границы.

«Это будет сигналом для всех, кто пересекает границу, пересохшее русло реки — не подходящее место для пересечения границы», — отметил префект региона Тарво Крууп.

Работы также начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

17 ноября сообщалось о начале в Эстонии дополнительных учебных сборов «Okas 2021» («Шип 2021»). В рамках учений и возводят временные заграждения на границе с Россией.

Как отметил генеральный директор департамента Эльмар Вахер, события в Литве, Латвии и Польше, связанные с миграционным кризисом, требуют укрепления пограничной инфраструктуры.

15 ноября сообщалось, что комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы. Минск причастность к кризису категорически отвергает.