Прямой эфир
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека
Общество
На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей
Общество
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
Мир
СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов
Мир
Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%
Интернет
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Сюжет:

Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эстонии на дополнительные учебные сборы «Okas 2021» («Шип 2021»), которые пройдут 17–25 ноября, призвали почти 1700 военнослужащих резерва, сообщило в среду правительство страны. В рамках учений также начнут возводить временные заграждения на границе с Россией.

Патронная речь: Эстония вооружается до зубов
Военный бюджет маленького государства достиг астрономических размеров

В эстонском кабмине подчеркнули, что сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й рот разведки. Указывается, что учения проводятся, чтобы проверить боевую готовность и оценить эффективность работы управленческой цепочки.

В свою очередь, в департаменте полиции и погранохраны Эстонии добавили, что в рамках сборов будут установлены временные заграждения на восточной границе страны.

«Одной из задач дополнительного учебного сбора «Okas 2021» на восточной границе будет установка временных заграждений общей протяженностью до 40 км. Заграждения из режущей проволоки будут установлены не более чем в десяти местах, в которых, по оценке департамента полиции и погранохраны, выше риск незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор департамента Эльмар Вахер, события в Литве, Латвии и Польше, связанные с миграционным кризисом, требуют укрепления пограничной инфраструктуры. При этом он указал на то, что установка проволочных заграждений — временное решение, добавив, что строительство госграницы продолжится в ускоренном темпе, поскольку это крайне важно для предотвращения массовой миграции.

«По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны будет использоваться годами, и для превенции и пресечения этого нужны не только физические заграждения, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга», — заявил Вахтер.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021