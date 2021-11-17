Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией

В Эстонии на дополнительные учебные сборы «Okas 2021» («Шип 2021»), которые пройдут 17–25 ноября, призвали почти 1700 военнослужащих резерва, сообщило в среду правительство страны. В рамках учений также начнут возводить временные заграждения на границе с Россией.

В эстонском кабмине подчеркнули, что сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й рот разведки. Указывается, что учения проводятся, чтобы проверить боевую готовность и оценить эффективность работы управленческой цепочки.

В свою очередь, в департаменте полиции и погранохраны Эстонии добавили, что в рамках сборов будут установлены временные заграждения на восточной границе страны.

«Одной из задач дополнительного учебного сбора «Okas 2021» на восточной границе будет установка временных заграждений общей протяженностью до 40 км. Заграждения из режущей проволоки будут установлены не более чем в десяти местах, в которых, по оценке департамента полиции и погранохраны, выше риск незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор департамента Эльмар Вахер, события в Литве, Латвии и Польше, связанные с миграционным кризисом, требуют укрепления пограничной инфраструктуры. При этом он указал на то, что установка проволочных заграждений — временное решение, добавив, что строительство госграницы продолжится в ускоренном темпе, поскольку это крайне важно для предотвращения массовой миграции.

«По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны будет использоваться годами, и для превенции и пресечения этого нужны не только физические заграждения, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга», — заявил Вахтер.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.