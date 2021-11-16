Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой

Комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в понедельник, 15 ноября.

«На сегодняшнем заседании комиссия по безопасности решила сделать правительству предложение о временном укреплении части границы Эстонии с России помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября», — говорится на сайте правительства.

Премьер-министр страны Кая Каллас подчеркнула серьезность ситуации на границах Польши, Литвы и Латвии.

«В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана», — сообщила премьер.

Каллас также отметила, что Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией.

«На данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку. Мы поддерживаем введение Евросоюзом дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают действия белорусского режима по проведению гибридной атаки», — добавила Каллас.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Страны ЕС винят в случившемся Минск и требуют расширения санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

14 ноября Владимир Путин заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.