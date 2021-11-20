Мемориал в память о Валерии Гаркалине появился в ГИТИСе

Мемориал в память о народном артисте РФ Валерии Гаркалине появился в здании ГИТИСа на Таганке в Москве. Об этом 20 ноября сообщил корреспондент «Известий».

У входа в помещения института разместили небольшой столик. На нем стоит фотография артиста в траурном оформлении и два букета роз.

Прощание с Гаркалиным, умершим 20 ноября в больнице от последствий COVID-19, состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа. Траурное мероприятие начнется около 11:00.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

Актриса Алена Хмельницкая назвала потрясением известие о смерти коллеги. Она призналась, что надеялась на его победу в борьбе с коронавирусом.

Народный артист России, актер Театра сатиры Юрий Чернов отметил, что Гаркалин — это огромная страница в биографии театральной и кинематографической жизни России.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС).

Был актером Московского академического театра сатиры. Известен и по своим работам в кино, на его счету съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей «Бедная Саша» (1997 год), «Ландыш серебристый» (2000 год), «Ширли-мырли» (1995 год). С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе.