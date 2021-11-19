Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Президент Грузии приветствовала решение о переводе Саакашвили в госпиталь
Общество
Полиция задержала блогеров после оголенной фотосессии у Спаса на Крови
Мир
Никарагуа выйдет из Организации американских государств
Мир
Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Авто
В России появится новый китайский кроссовер Chery Omoda 5
Наука
На американском сегменте МКС вновь сломался туалет
Общество
Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Мир
Байден передаст полномочия Харрис на время нахождения под анестезией
Мир
В СФ назвали бредом и нелепицей резолюцию США о непризнании выборов в РФ
Мир
Истребители Японии поднимались на сопровождение самолетов РФ и КНР
Сюжет:

На американском сегменте МКС вновь сломался туалет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туалет вновь сломался на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, немецкий астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет, и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», — сказал Маурер во время связи с Землей, трансляция велась на сайте ЕКА.

Горит, ясно: как отрабатывают тушение пожара на «Союзе МС-19»
Раньше такие внештатные ситуации на космическом корабле моделировались гораздо менее реалистично

Туалет на американском сегменте МКС также ломался несколько раз в 2019 году.

Вместе с тем 12 ноября 2021-го корабль Crew Dragon Endurance с миссией Crew-3 на борту пристыковался к Международной космической станции. На борту космического корабля находились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маурер. Отмечалось, что астронавты приступят к шестимесячной миссии, живя и работая на борту лаборатории микрогравитации, чтобы продвигать научные знания и демонстрировать новые технологии для будущих исследований Луны и Марса.

Кроме того, на борту МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

16 ноября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава NASA Билл Нельсон провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стало сближение МКС с космическим мусором, образовавшимся в результате испытания противоспутниковых систем. После беседы глава NASA сообщил, что выразил Рогозину свою тревогу относительно опасности, которой якобы продолжают подвергаться астронавты и космонавты на МКС.

Спустя два дня Рогозин заверил, что угрозы безопасности экипажа Международной космической станции и ее работе нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021