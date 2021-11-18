Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС

Угрозы безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) и ее работе нет, сообщил в четверг, 18 ноября, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, во вторник он обсудил ситуацию, связанную с безопасностью и поступательным развитием МКС, с делегацией NASA, а также с главой ведомства Биллом Нельсоном.

«На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет», — цитирует Рогозина ТАСС.

16 ноября Рогозин и Нельсон провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стало сближение МКС с космическим мусором, образовавшимся в результате испытания противоспутниковых систем. После беседы глава NASA сообщил, что выразил Рогозину свою тревогу относительно опасности, которой якобы продолжают подвергаться астронавты и космонавты на МКС.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло. При этом в ведомстве напомнили, что США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.