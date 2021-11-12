Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с миссией Crew-3 на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту космического корабля находятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер.

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 18:27 по времени восточного побережья США (02:27 мск 12 ноября). В 18:32 (02:32 мск 12 ноября) ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку корабля с МКС.

После подключения Crew Dragon к модулю Harmony астронавты начнут проводить стандартные проверки на утечки и герметизацию между космическими кораблями в рамках подготовки к открытию люка, запланированному примерно на 20:10 (04:10 мск). Затем астронавты приступят к шестимесячной миссии, живя и работая на борту лаборатории микрогравитации, чтобы продвигать научные знания и демонстрировать новые технологии для будущих исследований Луны и Марса.

Сейчас на борту МКС находится экипаж 66-й экспедиции Марка Ванде Хея и российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Миссия NASA SpaceX Crew-3 стартовала 11 ноября на ракете SpaceX Falcon 9 и космическом корабле Crew Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Ранее, 9 ноября, космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Он сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября).