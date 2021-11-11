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Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

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Американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами миссии Crew-3 Endurance на борту успешно отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 на пути к Международной космической станции (МКС), сообщается в четверг, 11 ноября, на сайте NASA.

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«Астронавты [из США] Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон вместе с астронавтом Европейского космического агентства Матиасом Маурером должны прибыть на МКС ​​примерно через 22 часа, около 19:10 по восточному стандартному времени 11 ноября (03:10 мск 12 ноября. — Ред.)», — говорится в материале.

Членам экипажа предстоит провести на орбите около шести месяцев. Ранее запуск был несколько раз перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Корабль, используемый в нынешнем запуске, применяется впервые. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при запусках SpaceX.

Ранее, 9 ноября, космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Он сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября). На его борту находились американские астронавты миссии Crew-2 Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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