Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды

Космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция посадки велась на сайте NASA во вторник, 9 ноября.

And… splashdown! 🌊



The @SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida at 10:33pm ET (03:33 UTC), returning the Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/yZkjL27Cd8 — NASA (@NASA) November 9, 2021

Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября). На его борту находятся американские астронавты миссии Crew-2 Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Ранее в понедельник Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС). Перед тем, как взять курс на Землю, корабль совершил полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.

Миссия NASA SpaceX Crew-2 стартовала 23 апреля на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде и стыковалась с космической станцией 24 апреля.

Планируется, что уже 10 ноября к МКС на корабле Crew Dragon полетит третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Старт миссии пройдет с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.