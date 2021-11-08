Корабль Crew Dragon Endeavour начал возвращение на Землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отделился в понедельник от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает NASA.

«Космический корабль SpaceX Crew Dragon Endeavour с астронавтами Шейном Кимбро и Меган МакАртур, астронавтом JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Акихико Хошиде и астронавтом ЕКА (Европейского космического агентства) Томасом Песке отстыкован от порта МКС Harmony в 14:05 по времени восточного побережья США (22:05 мск — Ред.)», — говорится в материале.

Таким образом завершается почти шестимесячная научная миссия.

Ожидается, что Crew Dragon сфотографирует внешнюю часть МКС, облетев ее. Как только маневр будет завершен, космический корабль выйдет на орбитальную траекторию, по которой экипаж и груз начнут путь к предполагаемому приводнению в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. Примерное время прибытия Crew Dragon на Землю — 22:33 (6:33, 9 ноября мск).

Миссия NASA SpaceX Crew-2 стартовала 23 апреля на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде и стыковалась с космической станцией 24 апреля.

Планируется, что уже 10 ноября к МКС на корабле Crew Dragon полетит уже третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Старт миссии пройдет с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.