Инфекционист назвал главную причину мутаций вируса

Главная причина мутаций вируса — появление новых его поколений в организме человека, чем больше создается цепочек заражения, тем больше вирус размножается. Об этом кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил в пятницу, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация».

По мнению эксперта, изменчивости коронавируса уделяется слишком много внимания. Он привел в пример вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), из-за которого умирает более 100 человек ежедневно. Также Вознесенский отметил вирус гриппа, который, по его словам, «король изменчивости».

«Предполагаю, что вирус не может мутировать, если он находится в окружающей среде, главная причина мутации — появление новых поколений в организме человека. Чем дольше мы создаем цепочки заражения, тем больше мы даем вирусу размножаться», — объяснил Вознесенский.

Единственной эффективной мерой против распространения вируса является вакцинопрофилактика, добавил он.

В ходе пресс-конференции кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что «Дельта»-линия штаммов коронавируса вытеснила остальные его мутации, однако пределы эволюции COVID-19 где-то близко. Он также усомнился в том, что у этого штамма появится конкурент.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве(3371), Санкт-Петербурге (2714) и Московской области (1777).

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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