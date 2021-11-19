В России вновь зафиксировали рекорд по смертности от COVID-19

В России зафиксировали рекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1254 пациента. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее от коронавируса в России умерли 1251 человек. Таким образом, в стране обновился максимум по числу умерших из-за COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и Московской области (1777).

Ранее, 17 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что скорость тестирования на коронавирус в России необходимо увеличить. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, в свою очередь, обратила внимание на то, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

В тот же день Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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