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Министры обороны США и Украины договорились наращивать военный потенциал

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Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры о ситуации на границах Украины, по итогам которых пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала страны в рамках договоренностей о стратегической обороне, подписанных 31 августа 2021 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте Пентагона 18 ноября.

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Остин отметил: августовские договоренности создали основу для укрепления стратегического оборонного партнерства между странами, и он с нетерпением ждет обсуждения того, как эти соглашения могут быть реализованы.

«Это нужно для того, чтобы продвигать наш общий приоритет по противодействию российской агрессии и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, киберзащита и обмен разведданными. Мы внимательно следим за недавними перемещениями российских военных на ваших границах. И мы ясно выразили нашу озабоченность дестабилизирующей деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности», — сказал глава минобороны США.

Глава Пентагона призвал Резникова поддерживать прогресс в реформах, которому в способствует поддержка США. Он заверил: консультации с Украиной, союзниками и партнерами в регионе по мерам безопасности будут продолжаться, на что украинский министр поблагодарил коллегу за организацию его визита и высоко оценил «помощь американского народа в противодействии российской агрессии». Он добавил, что Украина полна решимости развивать свое партнерство с Соединенными Штатами, особенно в области противодействия «российским гибридным атакам».

«Мы хорошо понимаем, что Россия может прибегнуть к эскалации в любое время. Мы готовы защищать нашу страну и будущее наших детей. Эта возможная эскалация, безусловно, будет иметь катастрофические последствия для всей Европы. Состоится ли это, во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессию», — заявил Резников.

29 октября Минобороны Украины заявило о возможности получения в распоряжение Вооруженных сил республики новой британской ракеты Brimstone Sea Spear.

Неделей ранее украинские военные уже получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе. По его словам, применение авиации, пусть и беспилотной, запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Российский лидер также подчеркнул, что официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

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