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Суд заключил под стражу подозреваемого в педофилии депутата Самсонова

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Суд постановил заключить под стражу подозреваемого в педофилии депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Об этом «Известиям» сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская 19 ноября.

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что по версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — рассказала Римская.

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Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следователи провели обыски, проверку показаний с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Были назначены судебные экспертизы и другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

17 ноября депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В знак несогласия со следственными действиями политик объявил голодовку. Он также предположил, что уголовное дело может быть связано с его политической деятельностью.

На заседании суда Самсонову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Заседание перенесли, а фигуранта уголовного дела увезли на машине реанимации.

18 ноября адвокат депутата Наталья Касилова сказала, что Самсонов не признал вину. По его словам, он не был знаком с этим ребенком. Самсонов требует проверки на полиграфе, так как уверен, что экспертиза подтвердит правдивость его слов.

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