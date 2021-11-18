Подозреваемый в педофилии депутат КПРФ не признал вину

Подозреваемый в развращении несовершеннолетнего депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов заявил, что незнаком с этим ребенком. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала журналистам его адвокат Наталья Касилова перед судебным заседанием.

По ее словам, у обвиняемого состоялись очные ставки со свидетелями, в том числе с его знакомой Ириной Сафроновой и ее сыном. Самсонов утверждает, что не знает этого ребенка, и не признает вину.

«Это свидетели, которые якобы видели, как Самсонов демонстрировал предмет, который они называют фаллоимитатор, несовершеннолетнему. Мы со вторым адвокатом пытались выяснить, как предмет выглядел… Сегодня во время очных ставок Самсонов еще раз подтвердил, что невиновен, что того мальчика не знает, что не демонстрировал ему никаких фаллоимитаторов — и готов подтвердить это на полиграфе», — подчеркнула Касилова.

Депутат был задержан накануне на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

В знак несогласия со следственными действиями политик объявил голодовку. Он также предположил, что уголовное дело может быть связано с его политической деятельностью.

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В квартире парламентария были проведены обыски.