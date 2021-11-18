Обвиняемого в педофилии депутата КПРФ привезли в больницу на кресле-каталке

Депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, который подозревается в развращении несовершеннолетнего, 18 ноября доставили в больницу на кресле-каталке.

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором видно, как Самсонова в сопровождении правоохранителей привезли в медучреждение на кресле-каталке.

«Требую полиграфа, буду голодать, пока мне и свидетелям не сделают полиграф», — заявил подозреваемый.

Известно, что сегодня состоялось заседание суда, на котором Самсонову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Заседание перенесли, а фигуранта уголовного дела увезли на машине реанимации.

Ранее в этот день адвокат депутата Наталья Касилова сказала, что Самсонов не признал вину. По его словам, он незнаком с этим ребенком.

«Это свидетели, которые якобы видели, как Самсонов демонстрировал предмет, который они называют фаллоимитатором, несовершеннолетнему. Мы со вторым адвокатом пытались выяснить, как предмет выглядел… Сегодня во время очных ставок Самсонов еще раз подтвердил, что невиновен, что того мальчика не знает, что не демонстрировал ему никаких фаллоимитаторов и готов подтвердить это на полиграфе», — подчеркнула Касилова.

Депутат был задержан накануне на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

В знак несогласия со следственными действиями политик объявил голодовку. Он также предположил, что уголовное дело может быть связано с его политической деятельностью.

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В квартире парламентария были проведены обыски.