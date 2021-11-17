Заподозренный в педофилии депутат КПРФ объявил голодовку

Задержанный по подозрению в педофилии депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку из-за несогласия со следственными действиями. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила его адвокат Наталья Касилова.

По данным портала Vl.ru, из-за предъявленных обвинений у мужчины подскочило давление и он пожаловался на ухудшение самочувствия. В связи с этим зданию СК прибыли медики.

Депутат был задержан ранее в этот день на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие допрашивает свидетелей и потерпевшего. В квартире депутата местного заксобрания были проведены обыски.