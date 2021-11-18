Гематолог дал рекомендации по профилактике тромбоза

Тромбоз не происходит при нормальной свертываемости крови, если такая проблема уже существует, то нужно начинать терапию. Об этом в четверг, 18 ноября, «Известиям» рассказал главный гематолог сети клиник «РЖД-Медицина», заведующий гематологическим отделением Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Андрей Губкин.

Ранее в этот день врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что нарушение свертываемости крови и последующие тромбоз или инсульт могут настичь переболевших коронавирусом спустя месяцы после выздоровления.

«Ни тромбоз, ни тромбоэмболия, ни инфаркт, ни инсульт невозможны при нормальной свертываемости крови. Инфекция SARS-CoV-2 — провокатор повышенной свертываемости. Это приводит к вышеперечисленным фатальным осложнениям. Рекомендация проста: нужно знать состояние своей крови. Если у человека до инфицирования уже повышенная свертываемость, то нужно начинать терапию. Если свертываемость нормальная, то терапия начинается после встречи с вирусом», — сказал Губкин.

По словам врача, для уточнения свертываемости крови подходят «глобальные» тесты — тромбоэластография, пьезотромбоэластография, тромбодинамика. Информативными тестами можно назвать РФМК, агрегация тромбоцитов (АДФ-0). Интерпретацию результатов выполняет коагулолог, гематолог, терапевт.

«Повышенная свертываемость крови (гиперкоагуляция) является основным механизмом перехода человека от состояния жизни к состоянию смерти. Чем бы ни болел человек (COVID-19, рак, системные болезни, диабет, ишемическая болезнь сердца и т.д.), уход человека из жизни осуществляется в основном через этот механизм. А тромбоз является «звоночком», возвещающим направление тенденции», — заключил Губкин.

31 октября врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что употребление в пищу петрушки в 20 раз повышает риск образования тромбов.

По словам Продеуса, вероятность тромбоза возрастает у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих варикозной болезнью вен, а также у пожилых людей. Этим категориям людей необходимо избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба. Как объяснил врач, три продукта обладают высоким содержанием витамина К — базилик, шпинат и петрушка.

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