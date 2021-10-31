Назван повышающий в 20 раз риск образования тромбов продукт

Употребление в пищу петрушки в 20 раз повышает риск образования тромбов. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире Первого канала.

По словам Продеуса, вероятность тромбоза возрастает у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих варикозной болезнью вен, а также у пожилых людей. Этим категориям людей необходимо избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба.

Как объяснил врач, три продукта с высоким содержанием витамина К — базилик, шпинат и петрушка.

«Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», — добавил иммунолог.

Врач Елена Малышева согласилась с мнением Продеуса.

«То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни», — уточнила Малышева.

Она добавила, что пациенты с атеросклерозом, варикозной болезнью и люди, принимающие антикоагулянты, также должны ограничить употребление этих трех продуктов.

29 октября немецкий врач Томас Фрилинг сообщил, что для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров.

По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил врач.