В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца мужчину

Суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об аресте Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве и расчленении собственного отца. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Свою вину Генералов полностью признал, отмечает RT. Под стражей он пробудет до 15 января 2022 года. По статье «Убийство» ему грозит до 15 лет колонии, уточняет «КП-Петербург».

Следствие установило, что обвиняемый умышленно убил своего отца на почве личной неприязни. В ходе ссоры Генералов выстрелил в родственника, от чего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, сын распилил тело отца, разложил останки по пакетам и мешкам и привязал их к двум металлическим тележкам. Затем Генералов вывез их к набережной и сбросил в воду.

Части тела убитого были найдены в сумке на набережной реки Смоленка в Василеостровском районе города 16 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Убитому было 66 лет, пишет НСН. О том, что мужчина пропал, сообщила его дочь. По ее словам, петербуржец вышел из своей квартиры 13 ноября и больше туда не возвращался, сообщает телеканал «360».