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В Петербурге нашли сумку с частями тела

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Сумку с частями человеческого тела обнаружили в Санкт-Петербурге в реке. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

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Части тела неустановленного мужчины в хозяйственной сумке были найдены ранее 16 ноября во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, назначают различные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пишет «КП-Санкт-Петербург».

Устанавливается личность убитого. Выясняются все обстоятельства произошедшего, отмечает «Москва 24». Расследование уголовного дела продолжается.

Это не первый случай подобных находок в Петербурге. Громкими инцидентами стали случаи расправы историка Олега Соколова над аспиранткой Анастасией Ещенко, а также убийства рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

30 октября сообщалось, что в подвале больницы № 15 Нижней Тавды в Тюменской области рабочие нашли останки человека. В больнице заявили, что находка не относится к работе действующего учреждения.

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