Человеческие останки обнаружили в подвале тюменской больницы

В подвале больницы № 15 Нижней Тавды в Тюменской области рабочие нашли останки человека. Об этом сообщает 30 октября URA.ru со ссылкой на руководителя бригады Константина Познякова.

По его словам, останки нашли в середине лета. Рабочие выносили грунт из подвального помещения.

«Когда копали землю, то нашли руки, пальцы, волосы и внутренности. Всё было как будто мумифицировано. Внутренности были завернуты в бумагу. Намеренно кем-то закопаны», — сказал мужчина.

В администрации больницы сказали, чтобы рабочие закопали останки туда же, где их нашли. Полицию и сотрудников Следственного комитета на место не вызывали, отметил Константин. Его бывший коллега Сергей сообщил, что в СК вызывали.

В нижнетавдинской больнице № 15 заявили, что находка не относится к работе действующего учреждения. Там пояснили, что останки могли откопать, потому что больница старая, а раньше пациентов хоронили по-другому.

В СК Тюменской области рассказали, что по факту происшествия проводят проверку, но состава преступления не обнаружили.

Летом в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю по публикации в СМИ начали проверку об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче останков людей. По информации журналистов, одно из человеческих тел находилось в помещении с января.