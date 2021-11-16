Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил о рекордно низком давлении в Москве в ближайшие дни
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1100
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Мир
Украинский суд вызвал Марка Цукерберга на заседание 2 декабря
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины задержан в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили 16 ноября в реке. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал «Фонтанка.ру».

Сумку с частями человеческого тела обнаружили в Петербурге ранее в этот день. Оказалось, что в ней находились части неустановленного мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Питере — рубить: зачем петербурженка расчленила украинского рэпера
Жители Северной столицы всё чаще решают бытовые проблемы при помощи топора и ножовки

По данным «Фонтанки.ру», обвиняемым оказался сын погибшего. Однако других подробностей в настоящий момент нет.

Издание «Деловой Петербург», в свою очередь, уточняет, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга установили личность мужчины, им оказался 66-летний пенсионер Александр Г. О пропаже пенсионера заявила его дочь. В последний раз мужчину видели 14 ноября.

Это не первый случай подобных находок в Петербурге. Громкими инцидентами стали случаи расправы историка Олега Соколова над аспиранткой Анастасией Ещенко, а также убийства рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Расчлененное тело музыканта нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам его супруги Мираины Кохал, Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля того же года Марина Кохал предъявили обвинение в убийстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021