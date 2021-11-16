Подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили 16 ноября в реке. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал «Фонтанка.ру».

Сумку с частями человеческого тела обнаружили в Петербурге ранее в этот день. Оказалось, что в ней находились части неустановленного мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным «Фонтанки.ру», обвиняемым оказался сын погибшего. Однако других подробностей в настоящий момент нет.

Издание «Деловой Петербург», в свою очередь, уточняет, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга установили личность мужчины, им оказался 66-летний пенсионер Александр Г. О пропаже пенсионера заявила его дочь. В последний раз мужчину видели 14 ноября.

Это не первый случай подобных находок в Петербурге. Громкими инцидентами стали случаи расправы историка Олега Соколова над аспиранткой Анастасией Ещенко, а также убийства рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Расчлененное тело музыканта нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам его супруги Мираины Кохал, Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля того же года Марина Кохал предъявили обвинение в убийстве.