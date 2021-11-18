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В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2

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От постоянных задержек ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» пострадает газовая промышленность. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил «Известиям» бывший лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Постоянные задержки с вводом в эксплуатацию СП-2 не только ухудшают отношения между Россией и Германией, но и отношения между РФ и другими государствами — членами ЕС. Несомненно, от этого пострадает газовая промышленность. И хотя энергоснабжение в соответствующих странах не находится под угрозой, надеюсь, что трубопровод вскоре все-таки будет запущен в эксплуатацию», — сказал немецкий политик.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Официальный представитель минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации не несет в себе политического подтекста.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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