«Русский» вариант «Дельта»-штамма коронавируса получил официальное название

Доминирующая в РФ и соседних странах разновидность «Дельта»-штамма вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить «русской», получила официальное название AY.122. Этот вариант коронавируса уже внесли в реестр номенклатуры Pangolin. Об этом 18 ноября сообщил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе текущего года. В конце мая–начале июня она появилась в России. К осени доля AY.122 составляла уже более 80% от занесенных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов. Также разновидность этого штамма получила распространение в Казахстане, Украине, Турции, Финляндии и Израиле, где из нее отделилась самостоятельная подлиния AY.122.1.

«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «Дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», — написал Прусс на своей странице в Facebook.

По его словам, выделение характерной именно для этой разновидности мутации стало ключевым фактором для присвоения ей собственного имени. Биоинформатики подали заявку в систему. Геномные данные были пропущены через комплекс программ, которые определили, к какой линии она относится.

Как отмечается в реестре Pango, данная мутация расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который ориентировано большинство вакцин.

Обозначение AY принято для всех разновидностей варианта «Дельта», а 122-й — это порядковый номер ветви.

Ранее, 16 ноября, Минздрав утвердил форму справок и сертификатов о вакцинации. Документ будет содержать данные о владельце, прививках против COVID-19, медицинских противопоказаниях, перенесенном заболевании и QR-код. Сертификат формируется на двух языках — русском и английском — не позднее трех дней с момента вакцинации. Документы, полученные до приказа, переоформят автоматически. Бумажные сертификаты будут выдавать в МФЦ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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