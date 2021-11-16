Минздрав утвердил форму справок и сертификатов о вакцинации. В документе содержатся данные о владельце, о прививках против COVID-19, о медицинских противопоказаниях, о перенесенном COVID-19, QR-код, передает телеканал «Известия». Сертификат формируется формируется на двух языках — русском и английском — не позднее трех дней с момента вакцинации. Документы, полученные до приказа, переоформят автоматически. Бумажные сертификаты будут выдавать в МФЦ.

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