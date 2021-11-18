Психиатр рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19

Вакцинация от коронавируса поможет гражданам снизить уровень тревожности, связанной со страхом заболеть. Об этом рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

«Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того как я сделал прививку, на душе стало спокойнее», — отметил он 18 ноября в эфире радио Sputnik.

При этом если после вакцинации тревога не снизилась, следует обратиться к психотерапевту или психиатру, который выпишет необходимые препараты, дополняет «Газета.Ru».

«Растущий объем психотерапии в стране — это очень хорошо, потому что врачи учат бороться с проблемами», — подчеркнул специалист.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс.

В стране с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.