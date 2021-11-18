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Гинцбург назвал купивших сертификаты источником новых штаммов COVID-19

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Граждане, которые вместо вакцинации от COVID-19 покупают сертификат о прохождении иммунизации, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Они (купившие сертификат. — Ред.) являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По его словам, граждане, которые сознательно избегают вакцинации и вместо этого покупают сертификаты, не только тратят деньги впустую, но еще и подвергают опасности окружающих.

«В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тыс. пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», — заключил ученый.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев 8 ноября подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

2 ноября в МВД сообщили, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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